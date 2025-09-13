Російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову. Є жертва

Також поранені дві людини.

наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

13 вересня російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє — поранені.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

Загинув чоловік. Ще двоє отримали поранення. Також пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.