Російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову. Є жертва

Також поранені дві людини.

наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

13 вересня російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє — поранені.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

Загинув чоловік. Ще двоє отримали поранення. Також пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.

  • У ніч на 13 вересня РФ атакувала Харківщину авіабомбами та дронами. Унаслідок обстрілів постраждали цивільні.
