Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Бійці ГУР і ССО України здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику РФ, — джерела

Ліквідовано двоє "росгвардійців", ще одному відірвало ноги. 

Бійці ГУР і ССО України здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику РФ, — джерела
Фото: Сайт президента

13 вересня бійці ГУР МО спільно із ССО здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів за напрямком Орел-Курськ. 

Про це повідомляють джерела LB.ua в Головному управлінні розвідки.

У результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще одному відірвало ноги. 

За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітниками РЖД було виявлено невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії. 

Під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок. 

Унаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня було зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві жителі публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург-Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Операції здійснені спільно з підрозділами Сил Оборони України, зазначають в ГУР.

"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиц, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони", — підкреслює співрозмовник в українській розвідці.
﻿
