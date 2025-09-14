Бійці ГУР і ССО України здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику РФ, — джерела

13 вересня бійці ГУР МО спільно із ССО здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів за напрямком Орел-Курськ.

Про це повідомляють джерела LB.ua в Головному управлінні розвідки.

У результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще одному відірвало ноги.

За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітниками РЖД було виявлено невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії.

Під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок.

Унаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня було зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві жителі публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург-Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Операції здійснені спільно з підрозділами Сил Оборони України, зазначають в ГУР.

"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиц, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони", — підкреслює співрозмовник в українській розвідці.