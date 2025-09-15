Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Через масовані обстріли на Донеччині дві людини загинули, ще 25 – поранені

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти, з них 35 житлових будинків.

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

У Донецькій області через російські масовані обстріли загинули дві людини. Ще 25 осіб зазнали поранень. 

Як повідомили у Нацполіції, за 14 вересня зафіксували 2 704 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, Ямпіль, села Андріївка, Василівка, Очеретине, Шостаківка.

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти, з них 35 житлових будинків.

Фото: Нацполіція
По Костянтинівці росіяни завдали 12 ударів FPV-дронами, РСЗВ "Смерч", артилерією – вбили цивільну особу, ще 9-ох людей поранили. Пошкоджено 6 багатоквартирних і  8 приватних будинків, лікарню, пенсійний фонд, господарську споруду.

Одна людина загинула в Мирнограді внаслідок влучання FPV-дрону.

Дев’ять поранениху Краматорську. Вдень місто витримало чотири атаки дронами - пошкоджено АЗС, 11 гаражів, цивільне авто. Вночі  ворог скинув на житловий сектор три бомби "ФАБ-250". Є руйнування житлових будинків, фіксація наслідків триває.

На Лиман ворог спрямував 5 безпілотників. Там травмовані четверо цивільних, пошкоджене цивільне авто.

У Дружківці внаслідок удару БпЛА "Герань-3" (Італмас) поранено людину, пошкоджено 2 багатоквартирних будинки й три автомобілі.

В Андріївці Краматорського району ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Поранені двоє людей.

П’ять дронів різного типу атакували Слов’янськ. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 2 приватних будинки, нежитлове приміщення.

У Донецькому Миколаївської ТГ пошкоджено багатоквартирний будинок, СТО. У Ямполі пошкоджено приватний будинок.

В Олександрівці в результаті двох влучань БпЛА "Герань-2" пошкоджено три багатоквартирних будинки, заклад освіти, 6 цивільних авто. В Очеретиному Олександрівської ТГ п’ять БпЛА "Герань-2" пошкодили три багатоквартирних будинки, 2 магазини, адмінбудівлю та нежитлове приміщення. У Шостаківці Новодонецької ТГ через дронову атаку пошкоджено 2 приватних будинки, 4 автомобілі, у Василівці – два цивільних авто.

У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
