​HRL: Росія створила безпрецедентну систему «перевиховання» та мілітаризації викрадених українських дітей

Українських дітей, викрадених Росією, утримують у щонайменше 210 установах в РФ та на окупованих територіях України, де їх регулярно піддають індоктринації та примусовій військовій підготовці.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадського здоров'я, опублікованому у вівторок, 16 вересня.

Згідно зі звітом, Росія «застосовує потенційно безпрецедентну систему широкомасштабного перевиховання та військової підготовки, здатну утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу».

Розслідування HRL виявило логістичні та операційні можливості, спрямовані на русифікацію дітей, забраних з їхніх рідних громад на окупованих територіях Україні.

У цьому дослідженні HRL визначає вісім типів закладів, починаючи від літніх таборів, в тому числі у Сибіру, санаторіїв і закінчуючи військовою базою та, в одному випадку, монастирем. Понад половина об'єктів, зазначених у звіті, перебувають під управлінням федеральних або місцевих органів влади РФ, включно з міністерством оборони та управлінням справами президента Росії.

Дітей утримували в цих місцях протягом різного часу: деякі тимчасово виїжджали та поверталися додому, тоді як інші групи дітей утримували невизначений термін. Деяким дітям надали російське громадянство та здійснювали їх примусове усиновлення.

Майже у двох третинах виявлених місць окупанти докладали зусилля для «перевиховання» дітей відповідно до російської державної ідеології, у 39 місцях українських дітей змушували проходити військову підготовку в кадетських академіях та на військовій базі, зокрема «навчання з управління дронами та тактики», а також брати участь у змаганнях зі стрільби та метання гранат.

«Те, що відбувається з мілітаризацією дітей, є більш організованим та складнішим, ніж ми коли-небудь очікували», – сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії.

У деяких випадках, описаних у звіті, українських дітей розміщували в таборах, де виробляють обладнання для російських військових, зокрема безпілотники, міношукачі, роботів та пристрої швидкого заряджання для штурмових гвинтівок.

Серед українських дітей, розміщених у цій російській мережі закладів, є ті, кого забрали з державних установ України та інших установ для догляду за дітьми без основних опікунів та/або дітьми з фізичними вадами.

Команда HRL стверджує, що їхнє розслідування також включає дітей, яких насильно розлучили з батьками у прифронтових районах з 2022 року, та дітей, яких забрали безпосередньо від батьків пов'язані з Росією чиновники у фільтраційних таборах, створених у Маріуполі та його околицях на початку весни 2022 року.

Україна змогла підтвердити депортацію Росією понад 19 500 дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Це ті діти, щодо яких зібрано детальну інформацію — відоме їхнє місце проживання в Україні та територіальне розташування в Росії.

Натомість Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету оцінила кількість депортованих дітей приблизно в 35 000 станом на 19 березня 2025 року.

Україні вдалося повернути 1605 дітей.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за їхні ймовірні дії та причетність до незаконної депортації дітей та незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.

Лабораторія гуманітарних досліджень є провідним експертом з питань масового переміщення Росією українських дітей під час війни. Лабораторію створили у 2022 році за рахунок близько 6 мільйонів доларів федерального фінансування США, у 2025 році уряд США призупинив державне фінансування.