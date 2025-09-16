​HRL: Росія створила безпрецедентну систему «перевиховання» та мілітаризації викрадених українських дітей

МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоВійна

​HRL: Росія створила безпрецедентну систему «перевиховання» та мілітаризації викрадених українських дітей

Майже у двох третинах виявлених місць окупанти докладали зусилля для «перевиховання» дітей відповідно до російської державної ідеології, у 39 місцях українських дітей змушували проходити військову підготовку.

​HRL: Росія створила безпрецедентну систему «перевиховання» та мілітаризації викрадених українських дітей
Діти із окупованих територій Донецької області на зборах «Гвардєєц», серпень 2025 року
Фото: з телеграм-каналу «ЮНАРМИЯ ДНР»

Українських дітей, викрадених Росією, утримують у щонайменше 210 установах в РФ та на окупованих територіях України, де їх регулярно піддають індоктринації та примусовій військовій підготовці.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадського здоров'я, опублікованому у вівторок, 16 вересня. 

Згідно зі звітом, Росія «застосовує потенційно безпрецедентну систему широкомасштабного перевиховання та військової підготовки, здатну утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу».

Розслідування HRL виявило логістичні та операційні можливості, спрямовані на русифікацію дітей, забраних з їхніх рідних громад на окупованих територіях Україні.

У цьому дослідженні HRL визначає вісім типів закладів, починаючи від літніх таборів, в тому числі у Сибіру, санаторіїв і закінчуючи військовою базою та, в одному випадку, монастирем. Понад половина об'єктів, зазначених у звіті, перебувають під управлінням федеральних або місцевих органів влади РФ, включно з міністерством оборони та управлінням справами президента Росії. 

Дітей утримували в цих місцях протягом різного часу: деякі тимчасово виїжджали та поверталися додому, тоді як інші групи дітей утримували невизначений термін. Деяким дітям надали російське громадянство та здійснювали їх примусове усиновлення.

Майже у двох третинах виявлених місць окупанти докладали зусилля для «перевиховання» дітей відповідно до російської державної ідеології, у 39 місцях українських дітей змушували проходити військову підготовку в кадетських академіях та на військовій базі, зокрема «навчання з управління дронами та тактики», а також брати участь у змаганнях зі стрільби та метання гранат. 

«Те, що відбувається з мілітаризацією дітей, є більш організованим та складнішим, ніж ми коли-небудь очікували», – сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії.

У деяких випадках, описаних у звіті, українських дітей розміщували в таборах, де виробляють обладнання для російських військових, зокрема безпілотники, міношукачі, роботів та пристрої швидкого заряджання для штурмових гвинтівок.

Серед українських дітей, розміщених у цій російській мережі закладів, є ті, кого забрали з державних установ України та інших установ для догляду за дітьми без основних опікунів та/або дітьми з фізичними вадами.

Команда HRL стверджує, що їхнє розслідування також включає дітей, яких насильно розлучили з батьками у прифронтових районах з 2022 року, та дітей, яких забрали безпосередньо від батьків пов'язані з Росією чиновники у фільтраційних таборах, створених у Маріуполі та його околицях на початку весни 2022 року.

Україна змогла підтвердити депортацію Росією понад 19 500 дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Це ті діти, щодо яких зібрано детальну інформацію — відоме їхнє місце проживання в Україні та територіальне розташування в Росії. 

Натомість Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету оцінила кількість депортованих дітей приблизно в 35 000 станом на 19 березня 2025 року.

Україні вдалося повернути 1605 дітей.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за їхні ймовірні дії та причетність до незаконної депортації дітей та незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.

Лабораторія гуманітарних досліджень є провідним експертом з питань масового переміщення Росією українських дітей під час війни. Лабораторію створили у 2022 році за рахунок близько 6 мільйонів доларів федерального фінансування США, у 2025 році уряд США призупинив державне фінансування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies