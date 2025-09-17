«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дронами атакували критичну інфраструктуру Черкащини

ППО знешкодила 11 безпілотників.

Росіяни дронами атакували критичну інфраструктуру Черкащини
Ліквідація наслідків
Фото: ДСНС у Telegram

У ніч на 17 вересня армія ворога спрямувала на Черкащину ударні дрони. Цілила по критичній інфраструктурі. 

Як повідомив у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець, оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. Постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті. За інформацією ДСНС, вогонь охопив 260 метрів кв. 

"Усі потрібні служби продовжують роботу. Дякую за злагоджену взаємодію", – написав Табурець. 

За інформацією від Укрзалізниці, внаслідок російської агресії є затримки пасажирських поїздів, які прямують через область. 

  • Уночі Росія провела комплексну атаку по підстанціях Укрзалізниці, у зв'язку з чим станом на 7 ранку була затримка пасажирських поїздів одеського і дніпровського напрямків. 
