Росіяни дронами атакували критичну інфраструктуру Черкащини

У ніч на 17 вересня армія ворога спрямувала на Черкащину ударні дрони. Цілила по критичній інфраструктурі.

Як повідомив у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець, оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. Постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті. За інформацією ДСНС, вогонь охопив 260 метрів кв.

"Усі потрібні служби продовжують роботу. Дякую за злагоджену взаємодію", – написав Табурець.

За інформацією від Укрзалізниці, внаслідок російської агресії є затримки пасажирських поїздів, які прямують через область.