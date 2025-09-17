З Лиманщини евакуювали ще двох дітей

Співробітники поліції із загону “Білий янгол” евакуювали ще двох дітей у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
“Через постійні обстріли й наближення фронту мешканці Ярової все частіше звертаються до поліції з проханням про евакуацію. Рятувальні рейси відбуваються майже щодня”, - розповіли в поліції.
Правоохоронці евакуювали одразу дві родини з дітьми - один хлопчик виїхав з мамою, а інший з матір’ю й бабусею.
Волонтери знайшли для евакуйованих прихисток у безпечних регіонах.
Ще з однієї адреси поліцейські вивезли маломобільну літню жінку, на яку чекали медпрацівники гуманітарної місії “Проліска”.
В поліції закликали - якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номером 066 56 16 102.