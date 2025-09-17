«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Війна

З Лиманщини евакуювали ще двох дітей

Ще з однієї адреси поліцейські вивезли маломобільну літню жінку.

Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

Співробітники поліції із загону “Білий янгол” евакуювали ще двох дітей у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Через постійні обстріли й наближення фронту мешканці Ярової все частіше звертаються до поліції з проханням про евакуацію. Рятувальні рейси відбуваються майже щодня”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці евакуювали одразу дві родини з дітьми - один хлопчик виїхав з мамою, а інший з матір’ю й бабусею. 

Волонтери знайшли для евакуйованих прихисток у безпечних регіонах.

Ще з однієї адреси поліцейські вивезли маломобільну літню жінку, на яку чекали медпрацівники гуманітарної місії “Проліска”. 

В поліції закликали - якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номером 066 56 16 102.
