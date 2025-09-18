«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
СБУ: співробітник російської ФСБ отримав заочно довічне ув’язнення за воєнні злочини в Херсоні

Він керував облавами озброєних військових на будинки жителів.

СБУ: співробітник російської ФСБ отримав заочно довічне ув’язнення за воєнні злочини в Херсоні
співробітник ФСБ РФ Сергій Сініцин

За матеріалами Служби безпеки України довічне позбавлення волі заочно отримав співробітник ФСБ РФ Сергій Сініцин (позивний «Сабір»), причетний до воєнних злочинів під час тимчасової окупації Херсона.

Як ідеться на сайті СБУ, у березні 2022 року Сініцин у складі «тимчасової опергрупи № 8» прибув до Херсона для організації масових репресій проти учасників руху опору. Він координував діяльність створеного окупантами «головного управління МВС РФ», особисто погоджував «кадрові призначення» та керував облавами озброєних військових на будинки жителів.

Під час таких рейдів людей викрадали і відвозили до катівень, облаштованих у приміщеннях псевдополіції. Там потерпілих били, катували струмом, імітували розстріли і погрожували їхнім родинам.

Крім того, Сініцин займався формуванням агентурних мереж і намагався вербувати колишніх чиновників та правоохоронців.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 1 ст. 438 — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
