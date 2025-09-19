Олексій Кулеба повідомив, що у листопаді презентують концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Олексій Кулеба повідомив, що у листопаді презентують концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях

Міністр розвитку громад закликав народних депутатів долучитися до обговорення цієї концепції.

Олексій Кулеба повідомив, що у листопаді презентують концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях
Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що концепцію реорганізації органів влади на тимчасово окупованих територіях презентують до грудня 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.

“У нас буде концепція змін обласних адміністрацій, державних адміністрацій саме на тимчасово окупованих територіях. Ми будемо її представляти до грудня цього року”, – сказав Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Він додав, що презентація концепції відбудеться у середині листопада.

Кулеба закликав народних депутатів долучитися до обговорення цієї концепції.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies