​На кордоні вилучили 29 контрабандних Apple 17 Pro Max. Їх офіційно почали продавати тільки вчора

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На кордоні вилучили 29 контрабандних Apple 17 Pro Max. Їх офіційно почали продавати тільки вчора

Техніку виявили у двох автомобілях. 

​На кордоні вилучили 29 контрабандних Apple 17 Pro Max. Їх офіційно почали продавати тільки вчора
Контрабандні Apple 17 Pro Max
Фото: ДПСУ

У ніч на 20 вересня у Закарпатській області на кордоні митники виявили у двох автомобілях 29 незадекларованих смартфонів Apple 17 Pro Max.

Як зауважили у ДПСУ, продаж новинок офіційно стартував тільки учора.

Техніку виявили у двох транспортних засобах, які одночасно прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород" по смузі руху "зелений коридор", яка не передбачає декларування товарів.

Під час прикордонного контролю у мікроавтобусі "Mercedes" та легковому автомобілі "Subaru" української реєстрації правоохоронці виявили у їхніх багажниках 29 гаджетів. Водії та пасажири, які є жителями Закарпаття, запевняли, що везуть їх для особистого користування.

Виявлені предмети вилучили співробітники митниці. Їх вартість визначать додатково з залученням відповідного експерта.

Виявлена контрабандна техніка
Фото: ДПСУ
Виявлена контрабандна техніка

  • Вчора Apple запустила в продаж нові дизайни iPhone, включно з iPhone 17 Pro, Pro Max та iPhone Air, а також нові моделі Apple Watch та AirPods.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies