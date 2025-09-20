​На кордоні вилучили 29 контрабандних Apple 17 Pro Max. Їх офіційно почали продавати тільки вчора

У ніч на 20 вересня у Закарпатській області на кордоні митники виявили у двох автомобілях 29 незадекларованих смартфонів Apple 17 Pro Max.
Як зауважили у ДПСУ, продаж новинок офіційно стартував тільки учора.
Техніку виявили у двох транспортних засобах, які одночасно прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород" по смузі руху "зелений коридор", яка не передбачає декларування товарів.
Під час прикордонного контролю у мікроавтобусі "Mercedes" та легковому автомобілі "Subaru" української реєстрації правоохоронці виявили у їхніх багажниках 29 гаджетів. Водії та пасажири, які є жителями Закарпаття, запевняли, що везуть їх для особистого користування.
Виявлені предмети вилучили співробітники митниці. Їх вартість визначать додатково з залученням відповідного експерта.
- Вчора Apple запустила в продаж нові дизайни iPhone, включно з iPhone 17 Pro, Pro Max та iPhone Air, а також нові моделі Apple Watch та AirPods.