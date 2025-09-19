Сьогодні Apple запустила в продаж нові дизайни iPhone, включно з iPhone 17 Pro, Pro Max та iPhone Air, а також нові моделі Apple Watch та AirPods.

Про це пише Bloomberg.

Apple презентує кілька нових дизайнів iPhone вперше з 2020 року. Вона також випускає в магазини нові Apple Watch SE, Watch Series 11, Watch Ultra 3 та AirPods Pro 3.

Ранні продажі у всій Азії показали високий попит на моделі Pro. Час очікування у деяких країнах становить до місяця, зокрема, йдеться про магазини Apple в Австралії, Новій Зеландії, материковому Китаї та Сінгапурі.

Японія була єдиним великим ринком, де споживачі могли придбати будь-яку нову модель iPhone з доставкою наступного дня. У Південній Кореї 17 Pro був доступний протягом тижня, тоді як модель Pro Max недоступна до кінця жовтня.

“Нові версії Pro повертають iPhone до алюмінієвого корпусу та мають перероблену задню панель, тоді як iPhone Air ‒ це перша спроба Apple створити радикально інший дизайн, головною перевагою якого є тонка форма”, ‒ зазначає видання.

Фото: EPA/UPG AirPods Pro 3

Прийняття нових моделей у Китаї матиме велике значення для компанії. Продажі в регіоні впали на 6% за тижні до запуску нового сімейства пристроїв, що свідчить про різкіше, ніж зазвичай, падіння. Після останнього десятиліття успіху у регіоні Apple тепер має лише 12% місцевого ринку, поступаючись Oppo, Huawei, Xiaomi та іншим виробникам.

Лінійка iPhone 17 Pro користується найбільшим попитом у покупців, оскільки вона покращує функції, які люди найбільше хочуть бачити в новому телефоні: час автономної роботи, технологію камери та довговічність. Її ціна починається від 1099 доларів, що лише на 100 доларів більше, ніж у iPhone 16 Pro, який вона замінює.

З іншого боку, iPhone Air може не збільшити продажі, попри підвищену увагу. Пристрій за 999 доларів акцентує увагу на тонкому профілі, але має недоліки в часі роботи від батареї, якості звуку та камер. Він також коштує стільки ж, скільки й 17 Pro, якщо врахувати опційне магнітне кріплення батареї для збільшення витривалості.