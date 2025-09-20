Із 2014 року літаки РФ порушували повітряний простір Естонії понад 40 разів

Найбільше вторгнень було у 2016 році.

Із 2014 року російські військові літаки порушували повітряний простір Естонії понад 40 разів.

Як пише ERR, про це свідчать дані ВПС Естонії.

Ці порушення були зафіксовані з моменту розширення НАТО своєї ротаційної місії з патрулювання повітряного простору Балтійських країн на Естонію у 2014 році після вторгнення Росії до Криму. До того часу літаки союзників були розміщені лише в Литві.

Хоча всі три балтійські країни мають військово-повітряні сили, їм бракує винищувачів. Місія НАТО забезпечує безпеку повітряного простору регіону.

Пік кількості вторгнень у повітряний простір Естонії припав на 2016 рік. Тоді зафіксували 10 випадків. А з 2019 року їх кількість становила п'ять або менше. У 2023 та 2024 роках жодних порушень не повідомлялося.

Однак літаки НАТО все ще регулярно піднімаються в повітря для спостереження за російськими літаками, що пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

У виданні зазначають, що для російських екіпажів реактивних літаків є поширеною практикою літати без увімкнених транспондерів. Зазвичай вони не подають передпольотні плани та не встановлюють двосторонній радіозв'язок з диспетчерською службою повітряного руху.

На думку командувача штабу ВПС Естонії полковника Янека Лехісте, важко знайти "суто військову раціональну причину" такої поведінки. Минулого року він казав виданню, що, найімовірніше, "це питання позерства та послань".

Тоні Лоуренс, керівник Програми оборонної політики та стратегії Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS) у Таллінні, говорив, що Росія своєю тактикою досягає кількох цілей.

"Це заява про те, як Росія сприймає суверенітет Естонії. Вона перевіряє реакцію місії НАТО з патрулювання повітряного простору та змушує їх запускати літаки для перехоплення порушника. І це тактика гібридної війни – частина поширення невизначеності та страху в сусідніх державах", – сказав він ERR News у 2024 році.

Колишній командувач ВПС Естонії полковник Яак Тарієн заявив газеті Postimees, що немає сумнівів, що п'ятничні вторгнення були навмисним актом.

"У попередні роки порушення поблизу острова Вайнлоо, коли естонський повітряний простір потрапляв лише на кілька десятків секунд, — тут можна поставити під сумнів, чи було це навмисно, чи через посереднього пілота", — сказав він.