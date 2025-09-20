Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли ймовірно останній з російських дронів, які залетіли до країни минулого тижня
ілюстративне фото: рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025
Фото: @wolski_jaros

У Вармінсько-Мазурському воєводстві знайшли ймовірно останній з російських дронів, які залетіли до Польщі минулого тижня, передає RMF24.  

У гміні Корше, неподалік житлових будинків, виявили об’єкт, схожий на дрон. Його на полі помітив власник ділянки.

Поліція прибула на місце, оточила територію та вилучила знахідку. 

За словами речника прокуратури, дрон виготовлений зі пінопласту і пролежав на полі кілька днів. Він уточнив, що зібрані матеріали передадуть до прокуратури в Любліні, яка веде розслідування.

За попередніми даними, це може бути один із апаратів, які в ніч з 9 на 10 вересня порушили польський повітряний простір під час атаки Росії на Україну. Тоді було зафіксовано кілька випадків перетину кордону. Частину дронів знищила польська та союзницька авіація, інші знайшли пізніше в різних регіонах країни.

Цей апарат вважають останнім із розшукуваних. Раніше уламки дронів знайшли у п’яти воєводствах.
﻿
