Ізраїль відповів на визнання Палестини як держави

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та деяких інших країн щодо визнання Палестинської держави.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Ізраїлю в соцмережі X.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому", – йдеться у заяві.

"Ця заява, яку лідери ХАМАСe назвали "плодами масової різанини 7 жовтня", не тільки винагороджує найбільше масове вбивство євреїв із часів Голокосту, вчинене терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє в цьому напрямку, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС", – заявило МЗС Ізраїлю.

У відомстві зазначили, що "відокремлене надання державності – одне з питань фінального статусу – є руйнівним без миру" та що такий крок суперечить логіці переговорів і досягненню компромісу між сторонами.

Крім того у повідомленні наголошено, що Палестинська автономія не виконала жодних своїх зобов’язань, продовжує підбурювання та політику "плати за вбивство", а також не вжила заходів для боротьби з тероризмом, що підтверджує виявлення ракет і снарядів біля Рамаллі минулого тижня.

"У будь-якому випадку Ізраїль не прийме жодного відокремленого й уявного тексту, який намагається змусити його погодитися на необґрунтовані кордони", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні три країни – Велика Британія, Канада та Австралія – повідомили про офіційне визнання державності Палестини.