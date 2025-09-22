Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Наступ на Газу обійдеться Ізраїлю у 7,5 мільярда доларів, — Bloomberg

Додаткові витрати еквівалентні понад 1% валового внутрішнього продукту Ізраїлю.

Хан-Юніс, 21 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Наступ на місто Газа коштуватиме Ізраїлю 25 млрд шекелів ($7,5 млрд) до кінця 2025 року, що еквівалентно 1% ВВП країни, пише Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Ізраїлю.

Додаткові витрати, що еквівалентні понад 1% валового внутрішнього продукту Ізраїлю, додадуться до 204 мільярдів шекелів військових витрат на майже дворічну війну в Газі.

Зарплати резервістів, боєприпаси та ракети-перехоплювачі складають основну частину витрат, сказав чиновник на умовах анонімності.

Економіка Ізраїлю вартістю 580 мільярдів доларів залишається меншою за довоєнний рівень з урахуванням інфляції, а уряд минулого року позичив рекордну суму на ринках облігацій, щоб допомогти фінансувати конфлікт.

Кабінет міністрів звернувся до парламенту із проханням збільшити бюджет цього року, затверджений лише шість місяців тому, на 30 мільярдів шекелів, щоб покрити витрати на конфлікт з Іраном та попередні бойові дії в Газі. 

Цільовий дефіцит зросте до 5,2%, і, враховуючи ескалацію бойових дій, можливі подальші зміни.

За словами чиновника, найбільша частина воєнних витрат країни досі пішла на виплати солдатам запасу, що становить третину витрат. Десятки тисяч ізраїльтян були призвані з початку війни та заробляють у середньому 36 000 шекелів на місяць, що на 50% більше за середню заробітну плату по країні. Під час служби в армії солдати запасу отримують доплату.

За словами чиновника, крім поточних витрат, Ізраїль виділяє близько $49 млрд на довгострокові закупівлі для зміцнення військового потенціалу, а це боєприпаси та ракетні перехоплювачі.

  • Європейські країни наголошують на неприпустимості методів, якими Ізраїль досягає своїх цілей в Газі. Зокрема, штучно створеного голоду і невибіркових ударів по цивільних. 
