Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Урсула фон дер Ляєн після прольоту дронів над аеропортами: "Наша інфраструктура перебуває під загрозою"

Президентка Єврокомісії обіцяє "сильну і рішучу" реакцію Євросоюзу. 

Урсула фон дер Ляєн після прольоту дронів над аеропортами: "Наша інфраструктура перебуває під загрозою"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи проліт дронів над аеропортами Копенгагена цієї ночі, сказала, що інфраструктура Євросоюзу перебуває під ризиком. Вона обговорила інцидент з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен. 

Президентка Єврокомісії повідомила, що деталі події продовжують встановлювати. Однак зрозумілим є те, що "ми стаємо свідками схеми постійних зіткнень на наших кордонах".

"Наша критична інфраструктура під загрозою. І Європа відповість на цю загрозу з силою та рішучістю", – сказала вона. 

Фредеріксен назвала проліт дрона "найсерйознішою атакою на данську критичну інфраструктуру", передає The Guardian. Вона додала, що особи тих, хто стоїть за гібридною атакою, продовжують встановлювати, але не можна виключати Росію.

За даними поліції, у понеділок над аеропортом помітили два чи три великі дрони, керовані "компетентними операторами". Дрони в Данії з’явилися з різних напрямків, вмикали і вимикали свої вогні, а потім зникнули. Також дрони помітили над аеропортом в Осло (Норвегія). 

І в Осло, і в Копенгагені через дрони призупиняли роботу аеропортів. 

Дронові інциденти відбулися на тлі російських провокацій з їхніми літаками над Балтійським морем, а також – після атаки БпЛА на Польщу і заліт одного дрона Румунію. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Росія напала на НАТО та ЄС. Поки на навчаннях «Запад-2025»".
