Урсула фон дер Ляєн після прольоту дронів над аеропортами: "Наша інфраструктура перебуває під загрозою"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи проліт дронів над аеропортами Копенгагена цієї ночі, сказала, що інфраструктура Євросоюзу перебуває під ризиком. Вона обговорила інцидент з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен.

Президентка Єврокомісії повідомила, що деталі події продовжують встановлювати. Однак зрозумілим є те, що "ми стаємо свідками схеми постійних зіткнень на наших кордонах".

Just spoke with PM Frederiksen regarding the drones incursion around Copenhagen airport.



While the facts are still being established, it is clear we are witnessing a pattern of persistent contestation at our borders.



Our critical infrastructure is at risk.



And Europe will… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025

"Наша критична інфраструктура під загрозою. І Європа відповість на цю загрозу з силою та рішучістю", – сказала вона.

Фредеріксен назвала проліт дрона "найсерйознішою атакою на данську критичну інфраструктуру", передає The Guardian. Вона додала, що особи тих, хто стоїть за гібридною атакою, продовжують встановлювати, але не можна виключати Росію.

За даними поліції, у понеділок над аеропортом помітили два чи три великі дрони, керовані "компетентними операторами". Дрони в Данії з’явилися з різних напрямків, вмикали і вимикали свої вогні, а потім зникнули. Також дрони помітили над аеропортом в Осло (Норвегія).

І в Осло, і в Копенгагені через дрони призупиняли роботу аеропортів.

Дронові інциденти відбулися на тлі російських провокацій з їхніми літаками над Балтійським морем, а також – після атаки БпЛА на Польщу і заліт одного дрона Румунію.

Більше на цю тему – в матеріалі "Росія напала на НАТО та ЄС. Поки на навчаннях «Запад-2025»".