Кількість жертв тайфуну Рагаса зросла до 17. Поранені ще десятки людей

Завтра ураган може дістатися В'єтнаму і Лаосу.

Жертвами тайфуну Рагаса, що вирує на півдні Китаю, стали вже 17 людей. Ще принаймні 62 людини поранені, передає BBC.

Раніше прем'єр-міністр Тайваню повідомляв про 15 загиблих та 17 зниклих безвісти.

Обсерваторія Гонгконгу повідомила, що Рагаса ослабнув після того, як розділився на декілька тайфунів. Однак він все ще є небезпечним.

Тайфун спричинив повені. Місцеві скаржились, що не отримали сповіщень про небезпеку затоплення. В середній школі в місті Гуанфу адміністратор повідомив, що "не було жодних спеціальних попереджень про повінь і жодних трансляцій". Озеро вийшло з берегів і миттєво затопило школу.

"Протягом 10 хвилин вода поширилася з вулиці на кампус. Спортивний майданчик площею 400 квадратних метрів був затоплений", – розповів він журналістам.

Рагаса вже пройшовся Філіппінами, Тайванем, Гонконгом, а сьогодні очікується на південно-східному узбережжі материкового Китаю. Завтра він може дістатися В'єтнаму і Лаосу.