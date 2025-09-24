Через 10-бальний шторм на Тайвані загинули 14 людей

Супертайфун Рагаса вдарив по Тайваню, призвівши до загибелі 14 людей. Стихія продовжує рух Індо-Тихоокеанським регіоном, наближаючись до берегів Китаю.

Як пише BBC, метеорологи дали шторму 10 балів з 10 можливих і назвали найбільш руйнівним у цьому році. Попри це, влада Тайваню заявила, що найгіршого сценарію вдалося уникнути, тайфун не завдав критичних збитків.

У Гонконгу в очікуванні ураганних вітрів, злив та повеней зачинилися школи та громадські заклади.

На півдні Китаю у провінції Гуандун було оголошено евакуацію. 370 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.