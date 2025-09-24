Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Французькі профспілки проведуть нові протести 2 жовтня

Вони вимагають від уряду скасувати програму жорсткої економії.

Французькі профспілки проведуть нові протести 2 жовтня
акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року
Фото: скриншот відео

Французькі профспілки оголосили про нові страйки і протести, який планують на 2 жовтня, пише Reuters

Таким чином вони прагнуть посилити тиск на прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, вимагаючи скасування програми жорсткої економії, запропонованої його попередником.

Лідери профспілок зустрілися з Лекорню 24 вересня, але заявили, що залишилися незадоволені його реакцією на вимоги працівників після масових акцій 18 вересня, у яких взяли участь сотні тисяч людей. 

«Прем’єр-міністр не дав чітких відповідей, це втрачені можливості», – сказала голова найбільшої профспілки CFDT Марліз Леон.

Профспілки подумують над тим, аби збільшити кількість учасників акцій протесту. 

Себастьєн Лекорню ще не сформував уряд і не представив проєкт бюджету на 2026 рік. Йому доведеться працювати з парламентом, де жодна з трьох основних фракцій не має більшості, та водночас балансувати між тиском протестувальників і вимогами інвесторів щодо скорочення дефіциту.

Минулого року дефіцит бюджету Франції майже вдвічі перевищив допустимий у ЄС 3%-ий рівень. Перед Лекорню стоїть завдання знайти підтримку для ухвалення бюджету, тоді як його попередника Франсуа Байру парламент усунув за план скорочення витрат на 44 мільярди євро.

  • У Франції 18 вересня спалахнули масштабні протести: державні службовці, працівники транспорту, вчителі, медики і фармацевти вийшли на вулиці у відповідь на запропоновані урядом бюджетні скорочення і реформи. За різними оцінками, у акціях взяли участь сотні тисяч людей. Уряд прогнозував близько 800 000 учасників, профспілка CGT оголосила про понад мільйон протестувальників по всій країні.
