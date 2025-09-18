У Франції тривають масові протести і страйки через бюджет і скорочення соцвиплат

Станом на 18.00 у країні зафіксували понад 180 арештів.

акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року

У Франції спалахнули масштабні: державні службовці, працівники транспорту, вчителі, медики і фармацевти вийшли на вулиці у відповідь на запропоновані урядом бюджетні скорочення і реформи, пише Le Parisien.

За інформацією французького МВС, станом на 18.00 у країну правоохоронці провели 181 арешт, із них 31 - у Парижі.

За день легкі поранення отримали 11 силовиків. Повідомлялося ще про 11 постраждалих, серед яких - журналіст і 10 протестувальників.

Міністерство також зазначило, що зафіксували 700 порушень правил дорожнього руху.

Фото: скриншот відео акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року

Станом на 16.00 виявили 29 вуличних пожеж.

Протестувальники висловлюють невдоволення бюджетними скороченнями, реформами пенсійного віку та переглядом державних витрат.

За різними оцінками, у акціях взяли участь сотні тисяч людей. Уряд прогнозував близько 800 000 учасників, профспілка CGT оголосила про понад мільйон протестувальників по всій країні. Серед них – велика кількість студентів.

Протести супроводжуються значними перебоями в роботі громадського транспорту, шкіл, залізниць, летовищ. У деяких містах спостерігаються блокади, сутички з поліцією, використання сльозогінного газу.

Новий уряд прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню запропонував план витрат, який передбачає великі скорочення, що зачіпають пенсійні виплати, соціальні програми та послуги, а це веде до зростання невдоволення серед широких верств населення.

Поліція готується до можливих ескалацій завдяки великий кількості учасників, плануванню блокад та протестів у містах по всій Франції.