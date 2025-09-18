У Франції тривають масові протести і страйки через бюджет і скорочення соцвиплат

У Франції спалахнули масштабні: державні службовці, працівники транспорту, вчителі, медики і фармацевти вийшли на вулиці у відповідь на запропоновані урядом бюджетні скорочення і реформи, пише Le Parisien.
За інформацією французького МВС, станом на 18.00 у країну правоохоронці провели 181 арешт, із них 31 - у Парижі.
За день легкі поранення отримали 11 силовиків. Повідомлялося ще про 11 постраждалих, серед яких - журналіст і 10 протестувальників.
Міністерство також зазначило, що зафіксували 700 порушень правил дорожнього руху.
Станом на 16.00 виявили 29 вуличних пожеж.
Протестувальники висловлюють невдоволення бюджетними скороченнями, реформами пенсійного віку та переглядом державних витрат.
За різними оцінками, у акціях взяли участь сотні тисяч людей. Уряд прогнозував близько 800 000 учасників, профспілка CGT оголосила про понад мільйон протестувальників по всій країні. Серед них – велика кількість студентів.
Протести супроводжуються значними перебоями в роботі громадського транспорту, шкіл, залізниць, летовищ. У деяких містах спостерігаються блокади, сутички з поліцією, використання сльозогінного газу.
Новий уряд прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню запропонував план витрат, який передбачає великі скорочення, що зачіпають пенсійні виплати, соціальні програми та послуги, а це веде до зростання невдоволення серед широких верств населення.
Поліція готується до можливих ескалацій завдяки великий кількості учасників, плануванню блокад та протестів у містах по всій Франції.