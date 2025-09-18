У Франції тривають масові протести і страйки через бюджет і скорочення соцвиплат

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

У Франції тривають масові протести і страйки через бюджет і скорочення соцвиплат

Станом на 18.00 у країні зафіксували понад 180 арештів. 

У Франції тривають масові протести і страйки через бюджет і скорочення соцвиплат
акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року
Фото: скриншот відео

У Франції спалахнули масштабні: державні службовці, працівники транспорту, вчителі, медики і фармацевти вийшли на вулиці у відповідь на запропоновані урядом бюджетні скорочення і реформи, пише Le Parisien.

За інформацією французького МВС, станом на 18.00 у країну правоохоронці провели 181 арешт, із них 31 - у Парижі. 

За день легкі поранення отримали 11 силовиків. Повідомлялося ще про 11 постраждалих, серед яких - журналіст і 10 протестувальників.

Міністерство також зазначило, що зафіксували 700 порушень правил дорожнього руху.

акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року
Фото: скриншот відео
акції протесту у Франції, 18 вересня 2025 року

Станом на 16.00 виявили 29 вуличних пожеж.

Протестувальники висловлюють невдоволення бюджетними скороченнями, реформами пенсійного віку та переглядом державних витрат. 

За різними оцінками, у акціях взяли участь сотні тисяч людей. Уряд прогнозував близько 800 000 учасників, профспілка CGT оголосила про понад мільйон протестувальників по всій країні. Серед них – велика кількість студентів.

Протести супроводжуються значними перебоями в роботі громадського транспорту, шкіл, залізниць, летовищ. У деяких містах спостерігаються блокади, сутички з поліцією, використання сльозогінного газу. 

Новий уряд прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню запропонував план витрат, який передбачає великі скорочення, що зачіпають пенсійні виплати, соціальні програми та послуги, а це веде до зростання невдоволення серед широких верств населення. 

Поліція готується до можливих ескалацій завдяки великий кількості учасників, плануванню блокад та протестів у містах по всій Франції.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies