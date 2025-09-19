Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після вторгнення РФ в Україну у світі зафіксували різке зростання атак на супутники, зокрема, з боку Росії

Йдеться про глушіння сигналів, кібератаки і використання лазерів.

Після вторгнення РФ в Україну у світі зафіксували різке зростання атак на супутники, зокрема, з боку Росії
супутник Planet Labs
Фото: Planet Labs

Новий керівник Космічного командування Франції генерал-майор Венсан Шюссо заявив про посилення «ворожої або недружньої активності» в космосі, зокрема, з боку Росії, пише Reuters.

Шюссо підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році зафіксували різкий сплеск дій, спрямованих на порушення роботи супутників. Йдеться про глушіння сигналів, кібератаки і використання лазерів.

«Війна в Україні показує, що космос тепер є повноцінним полем бойових дій», — наголосив керівник Космічного командування Франції.

Франція, яка витрачає найбільше серед європейських країн на космічні програми, ще у 2018 році звинувачувала Москву в спробі шпигунства за франко-італійським військовим супутником. Тоді Росія використовувала свій космічний апарат для збору даних, але нових подробиць Париж відтоді не оприлюднював.

Західні союзники також фіксують зростання загроз. Начальник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман минулого тижня заявив у Лондоні, що небезпека «зростає за масштабом, складністю і швидкістю». А керівник канадського космічного відомства генерал Крістофер Хорнер повідомив, що нині на орбіті перебуває понад 200 одиниць протисупутникового озброєння.

Німеччина, зі свого боку, оголосила про створення багаторівневої супутникової системи оборони. За словами генерал-майора Міхаеля Траута, перший етап планують завершити у 2029 році.

Франція серед пріоритетів визначає посилення стійкості космічних апаратів, зокрема, на низькій орбіті, де активно розвивається мережа Starlink Ілона Маска. Париж нещодавно заявив про збільшення частки в операторі Eutelsat, чия система OneWeb конкурує зі Starlink.
