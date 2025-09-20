Прем’єру Франції дали час до середи відреагувати на вимоги, інакше профспілки готують нові страйки

Після ультиматуму від профспілок канцелярія прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню запропонувала зустріч у середу, 24 вересня, передає BFMTV.

Профспілки вимагають від прем’єра відмовитися від усього пакета реформ, презентованого цього літа його попередником Франсуа Байру. Серед них: подвоєння медичних франшиз, так званий «порожній рік», ліквідація 3 тисяч робочих місць у держсекторі, зміни у системі страхування від безробіття, а також перегляд статусу 1 травня як державного свята.

Президент Конфедерації працівників у торгівлі Сиріль Шабаньє заявив, що профспілки «займають сильну позицію».

«Мобілізація 18 вересня показала, що потрібно змінити курс. Ми чекаємо серйозних сигналів, особливо щодо заходів із залучення бізнесу до скорочення дефіциту, пенсійної реформи та підвищення зарплат. Якщо поступок не буде, відносну більшість при владі просто змете», — наголосив Шабаньє.

Профспілки дали прем’єру час до середи, щоб він відповів на їхні вимоги. Якщо цього не станеться, вони знову зберуться та «дуже швидко ухвалять рішення про нову дату страйків і демонстрацій».