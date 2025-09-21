Фон дер Ляєн не планує балотуватися у президенти Німеччини у 2027 році

Німецькі ЗМІ цього літа натякали, що вона може залишити посаду очільиці Єврокомісії до закінчення свого терміну у 2029 році.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує брати участь у президентських виборах у Німеччині 2027 року.

Про німецька політикиня заявила в інтерв'ю “Leading European Newspaper Alliance”, пише Politico.

“Я повністю віддана своїм обов'язкам президентки Комісії та не готова обіймати інші посади”, – сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн, яку минулого року перепризначили головою Комісії, обіймає цю посаду з 2019 року.

Німецькі ЗМІ цього літа натякали, що вона може залишити виконавчий орган ЄС до закінчення свого терміну – у 2029 році – щоб балотуватися на посаду президента Німеччини.