Politico: на початку жовтня Європарламент розглядатиме два вотуми недовіри фон дер Ляєн

Європейський парламент під час пленарного засідання 6–9 жовтня проведе дебати, а потім голосування за двома вотумами недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як пише Politico, про це йдеться у внутрішньому листі від голови Парламенту Роберти Мецоли, з яким ознайомилося видання.

Дві політичні групи: крайня права "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми недовіри президентці Єврокомісії опівночі 10 вересня, у перший можливий термін відповідно до парламентських правил. За словами двох чиновників, "Патріоти" подали свою пропозицію на 20 секунд раніше, ніж "Ліві".

Цей крок відбувся лише за кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила промовою "Про стан Союзу" в Страсбурзі, і всього через два місяці після останнього голосування про довіру її лідерству, що підкреслює політичну фрагментацію ЄС.

"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості й підзвітності та критикують торговельні угоди з Меркосур і США. "Ліві" також висловлюють невдоволення торговельною політикою Комісії, але більше наголошують на, як вони вважають, бездіяльності виконавчого органу ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Подання двох вотумів недовіри одночасно є безпрецедентним випадком і вже викликало дискусію в парламенті щодо того, як організувати два окремих обговорення та два голосування.

Час проведення дебатів і голосувань визначать лідери політичних груп 1 жовтня під час погодження остаточного порядку денного пленарного засідання, повідомила речниця парламенту Дельфін Колар.

Найімовірніший варіант – спільні дебати у понеділок, 6 жовтня, після чого у четвер, 9 жовтня, відбудуться два окремі голосування, заявили двоє обізнаних із процедурою осіб.

"Патріоти", ймовірно, претендуватимуть на право першого голосування, оскільки подали документи раніше.