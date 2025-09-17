Ізраїль відкрив тимчасовий шлях для мешканців Гази, які хочуть поїхати

Він діятиме лише кілька днів.

Ізраїль заявив про відкриття нового шляху для мешканців Гази, які хочуть виїхати звідти під час ізраїльського наступу. Але він діятиме лише дві доби, пише The Guardian.

Речнк ізраїльської армії Ачівай Адраї сказав, що йдеться про вулицію Салах аль-Дін. Це головна траса в Смузі Гази.

"Дорога буде відкритою лише на 48 годин", – сказав він.

Досі виїхати з Гази дозволяли лише прибережною дорогою на півдні. Салах аль-Дін пролягає посередині Смуги Гази з півночі до півдня.

Учора Ізраїль розпочав наземний наступ на головне палестинське місто – Газу. До цього він попередив мешканців про необхідність поїхати звідти. Наступ триватиме "декілька місяців", анонсувала ізраїльська сторона.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що метою є "перемога над ворогом і евакуація населення". Про звільнення решти заручників, утримуваних ХАМАС, він не сказав, хоча раніше саме це декларували як основну ціль війни.

За перший день наступу загалом у Смузі Гази, згідно з заявою підконтрольного ХАМАС МОЗ, загинули 59 людей. Загальна кількість жертв заявлена на рівні приблизно 65 000. Справжня кількість може бути вищою.

Євросоюз сьогодні повинен представити пакет санкцій проти Ізраїлю. Він стосуватиметься скасування частини торговельних угод та окремих міністрів, яких Брюссель називає екстремістськими.

Війна Ізраїлю і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023, коли терористи атакували ізраїльську територію. Однак під час ударів і боїв гинули не лише члени угруповання, а й цивільне населення. Ізраїль неодноразово бив по госпіталях та інших цивільних об'єктах, стверджуючи, що там укриваються терористи.

Крім того, він обмежив доставку гуманітарної допомоги настільки, що палестинці зіткнулся з жорстким дефіцитом їжі – аж до голодування.