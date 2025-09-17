Під час візиту президента США Дональда Трампа до Британії у Лондоні пройшов антитрампівський мітинг, пише Sky News.
Поліція Лондона повідомила, що в акції протесту, яка відбулася на Парламентській площі у Вестмінстері, взяли участь близько 5 тисяч осіб.
Раніше, у 2019 році, коли він прибув із першим державним візитом, його також зустрічали тисячі демонстрантів. Тоді символом акції став величезний надувний «малюк Трамп» у підгузку, який підняли в небо над Лондоном.
- Король Чарльз і королева Каміла прийняли Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Зустріч відбулася поблизу Будинку Вікторії.
- Візит Трампа до Великобританії триватиме декілька днів. Він має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та обговорити з ним актуальні питання, зокрема, необхідність захисту України.
- Напередодні прийому американця у Віндзорському палаці активісти розгорнули біля нього великі фотографії Трампа і фінансиста–торговця людьми Джеффрі Епштейна. Також вони спроєктували фото і відео на стіни палацу.