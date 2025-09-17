акції протесту у Лондоні проти візиту Дональда Трампа у Великобританію, 17 вересня 2025 року

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Британії у Лондоні пройшов антитрампівський мітинг, пише Sky News.

Фото: скриншот відео акції протесту у Лондоні проти візиту Дональда Трампа у Великобританію, 17 вересня 2025 року

Поліція Лондона повідомила, що в акції протесту, яка відбулася на Парламентській площі у Вестмінстері, взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Раніше, у 2019 році, коли він прибув із першим державним візитом, його також зустрічали тисячі демонстрантів. Тоді символом акції став величезний надувний «малюк Трамп» у підгузку, який підняли в небо над Лондоном.