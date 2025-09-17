У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Лондоні кілька тисяч людей вийшли на антитрампівський мітинг

Поліція заявляє про 5 тисяч учасників акції протесту.

акції протесту у Лондоні проти візиту Дональда Трампа у Великобританію, 17 вересня 2025 року
Під час візиту президента США Дональда Трампа до Британії у Лондоні пройшов антитрампівський мітинг, пише Sky News.

акції протесту у Лондоні проти візиту Дональда Трампа у Великобританію, 17 вересня 2025 року
акції протесту у Лондоні проти візиту Дональда Трампа у Великобританію, 17 вересня 2025 року

Поліція Лондона повідомила, що в акції протесту, яка відбулася на Парламентській площі у Вестмінстері, взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Раніше, у 2019 році, коли він прибув із першим державним візитом, його також зустрічали тисячі демонстрантів. Тоді символом акції став величезний надувний «малюк Трамп» у підгузку, який підняли в небо над Лондоном.

  • Король Чарльз і королева Каміла прийняли Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Зустріч відбулася поблизу Будинку Вікторії.
  • Візит Трампа до Великобританії триватиме декілька днів. Він має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та обговорити з ним актуальні питання, зокрема, необхідність захисту України. 
  • Напередодні прийому американця у Віндзорському палаці активісти розгорнули біля нього великі фотографії Трампа і фінансиста–торговця людьми Джеффрі Епштейна. Також вони спроєктували фото і відео на стіни палацу.
