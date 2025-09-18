Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", - Bloomberg

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", - Bloomberg

У Міноборони США не розкривають деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на питання безпеки.

Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", - Bloomberg
Трамп і "Золотий купол"
Фото: EPA/UPG

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив план програми протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome).

Про це повідомляє Bloomberg.

Проте, в Пентагоні не розкривають деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на питання безпеки.

"Наразі він проходить перевірку, і додаткової інформації немає, тому оперативна безпека є пріоритетом", – йдеться у заяві. 

Два місяці тому Гетлайн сказав, що розповість про свій план щодо "Золотого купола", як тільки виконає 60-денний дедлайн для його завершення.

Видання зазначає, що вартість проєкту, ймовірно, буде значною. У травні президент США Дональд Трамп говорив, що його завершення може коштувати 175 мільярдів доларів США. Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати на "Золотий купол" будуть набагато вищими.

Управління оцінює, що ціна лише на мережу перехоплювачів у космосі може сягати 542 мільярдів доларів протягом 20 років.

  • На початку року президент США Дональд Трамп заявив, що планує створити американський "Залізний купол" над усіма США. Подібна система протиракетної оборони “Залізний купол” існує на озброєнні в Ізраїлі. Вона здатна перехоплювати та знищувати ракети малої дальності, які запускаються із територій сусідніх держав. Водночас для перехоплення ракет середнього й далекого радіусу дії, які запускаються по балістичній траєкторії, Ізраїль використовує інші системи, зокрема THAAD американського виробництва.
  • Канада веде переговори зі США щодо приєднання до плану “Золотий купол”
  • А Північна Корея заявила, що через “Золотий купол” Трампа може розпочатися “космічна ядерна війна”
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies