Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", - Bloomberg

У Міноборони США не розкривають деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на питання безпеки.

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив план програми протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome).

Про це повідомляє Bloomberg.

Проте, в Пентагоні не розкривають деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на питання безпеки.

"Наразі він проходить перевірку, і додаткової інформації немає, тому оперативна безпека є пріоритетом", – йдеться у заяві.

Два місяці тому Гетлайн сказав, що розповість про свій план щодо "Золотого купола", як тільки виконає 60-денний дедлайн для його завершення.

Видання зазначає, що вартість проєкту, ймовірно, буде значною. У травні президент США Дональд Трамп говорив, що його завершення може коштувати 175 мільярдів доларів США. Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати на "Золотий купол" будуть набагато вищими.

Управління оцінює, що ціна лише на мережу перехоплювачів у космосі може сягати 542 мільярдів доларів протягом 20 років.