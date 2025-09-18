У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ЄС планує швидше відмовитися від російського СПГ після закликів Трампа

США зацікавлені у нарощуванні поставок власного СПГ до Європи.

СПГ-термнінал у Зебрюгге, Бельгія
Фото: EPA/UPG

Євросоюз готує нові кроки для скорочення імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), пише Bloomberg

Це відбувається за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС обмежити торгівлю енергоносіями з Москвою.

За даними джерел видання, Єврокомісія розглядає можливість включення до нового пакета санкцій положення про повне припинення імпорту СПГ з РФ до кінця 2027 року. Раніше саме цей термін уже був визначений у плані RePowerEU, спрямованому на відмову від російських енергоносіїв.

Адміністрація Трампа вимагає, щоб Європа діяла швидше, зокрема, тисне на союзників для запровадження 100% мит на закупівлю російської нафти Індією та Китаєм. Однак більшість країн ЄС не підтримують цю ідею, тому Брюссель зосередився саме на російському СПГ.

Очікується, що вже у другій половині наступного року на світовому ринку газу з’явиться профіцит. Це знизить ризики дефіциту постачань у Європі і стримуватиме ціни, що може стати ключовим фактором для ухвалення остаточної дати відмови від російського газу.

США зацікавлені у нарощуванні поставок власного СПГ до Європи. Нині ЄС щороку імпортує близько 50 млрд кубометрів американського палива, і нові виробничі потужності США можуть ще збільшити ці обсяги. У межах торгової угоди ЄС зобов’язався закупити американських енергоносіїв на 750 млрд доларів протягом трьох років.

Попри різке скорочення після 2022 року, у 2024 році російський газ усе ще складав майже 19% імпорту ЄС. Найбільшими імпортерами залишаються Іспанія, Бельгія та Франція.

Рішення про заборону СПГ через пакет санкцій потребує одностайності країн-членів, тоді як поправки у рамках RePowerEU ухвалюються кваліфікованою більшістю. Водночас санкційні обмеження можуть бути скасовані у майбутньому, тоді як зміни в RePowerEU матимуть постійний характер.
