Світ

Сенатори США хочуть посилити тиск на Росію за допомогою санкцій проти «тіньового флоту»

Відповідний законопроєкт буде спрямований проти російських проєктів ЗПГ.

Сенатори США хочуть посилити тиск на Росію за допомогою санкцій проти «тіньового флоту»
США
Фото: betterworldcampaign.org

Сенатори США прагнуть посилити фінансовий тиск на Росію, націлившись на експорт енергоносіїв із Москви, пише Financial Times.

Нові законодавчі напрацювання мають представити 19 вересня. Вони дозволять значно розширити санкції США щодо російського «тіньового флоту».

«Тіньові» судна — найчастіше це старі танкери — мають прихованих власників, що ускладнює застосування санкцій, проте заходи, спрямовані проти суден, довели свою ефективність.

Законопроєкт відображає зростаюче прагнення вашингтонських законодавців докласти більше зусиль для тиску на Москву з метою позбавити Путіна витрат на війну.

Закон про «тіньові флоти» представить сенатор-республіканець, голова сенатського комітету із закордонних справ Джим Ріш, та Джин Шейхін, головний демократ у комітеті.

Якщо законопроєкт ухвалять, він також буде спрямований проти російських проєктів ЗПГ та посилить санкції щодо оборонно-промислової бази країни.

«Путін вдасться до будь-яких хитрощів, щоб обійти американські санкції, і США вживають жорстких заходів проти цього незаконного тіньового флоту суден, який він використовує для фінансування своєї війни», - заявив Ріш.

Законопроєкт підтримала двопартійна група сенаторів, а також союзники Трампа Ліндсі Грем і голова сенатського комітету з розвідки Том Коттон.

Сенатори рішуче підтримують ідею про те, що Москві доведеться зіткнутися зі серйознішими наслідками через війну в Україні.

Минулого тижня двопартійна група сенаторів запропонувала новий законопроєкт, який назве РФ державою-спонсором тероризму через викрадення 19 тисяч українських дітей під час війни.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що чекає на схвалення Білого дому, перш ніж виносити законопроект на голосування.
