Німеччина розглядає заміну Франції у проєкті зі створення європейського винищувача

Берлін може залучити Швецію чи Велику Британію до FCAS, якщо компроміс із Парижем не вдасться досягнути.

Німеччина вивчає можливість замінити Францію у спільному проєкті Future Combat Air System (FCAS) вартістю €100 млрд, якщо до кінця року не вдасться владнати суперечки з Парижем, повідомляє Politico.

FCAS стартував у 2017 році як програма Франції, Німеччини й Іспанії, що має замінити винищувачі Rafale та Eurofighter Typhoon до 2040 року. Але суперечки щодо розподілу ролей і виробничих завдань поставили проєкт під загрозу.

У Берліні обурені прагненням французької промисловості отримати левову частку робіт. За даними німецьких видань, Dassault Aviation нібито вимагала до 80% у межах системи озброєнь наступного покоління (NGWS). Париж це заперечує, але визнає прагнення посилити свою роль у прийнятті рішень.

Через глухий кут німецьке Міноборони розглядає «план Б» — співпрацю зі Швецією чи Великою Британією. Варіант також включає можливість продовжити FCAS разом із Іспанією, але без Франції.

Франція і Німеччина влітку домовилися спробувати залагодити суперечки восени. Тристороння зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини та Іспанії запланована на жовтень.

У Берліні тим часом наголошують, що розподіл робіт має відповідати початковим домовленостям — приблизно по третині для кожної країни. «Між Берліном і Мадридом немає розбіжностей», — заявив речник канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус.

Доля FCAS залишається невизначеною. У разі провалу компромісу із Dassault Німеччина може зробити ставку на альтернативні партнерства — зі Швецією та Saab або з Лондоном, де розвивається конкуруюча програма Global Combat Air Program.