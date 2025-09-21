Розвідка: 20% наркозалежних у Росії – діти до 13 років

У РФ офіційно зареєстровано 378 тисяч пацієнтів із психічними та поведінковими розладами.

Наркоманія в Росії набуває ознак системної соціальної кризи. В країні проживає понад шість мільйонів наркозалежних, із яких 60 % – молодь віком 16–30 років, а 20 % – школярі 9–13 років.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Понад 18 мільйонів росіян періодично вживають наркотики або мають досвід їх використання", — зазначають у розвідці.

Зокрема, антирейтинг регіонів із найвищим рівнем вперше встановлених діагнозів "наркоманія" – 19,6 випадків на 100 тисяч населення — очолив Хабаровський край РФ.

Далі – Новосибірська область (18,4), Свердловська (17,7), Красноярський край (16,5) та Сахалінська область (15,7). У десятці також Рязанська, Новгородська, Алтайський край і Єврейська автономна область.

Єдиними регіонами без нових випадків стали Ненецький та Чукотський автономні округи, хоча останній лідирує за кількістю хворих на ВІЛ та алкоголізм.

Станом на 2024 рік у РФ офіційно зареєстровано 378 тисяч пацієнтів із психічними та поведінковими розладами, пов’язаними із вживанням наркотиків. Із них 223,1 тисячі – з діагнозом "наркоманія", ще 154,8 тисячі – зі "згубним вживанням". Щодня залежність фіксується у 250 нових пацієнтів, а близько 80 осіб щодня помирають від передозування або супутніх захворювань.

На тлі економічної нестабільності, демографічного спаду та зростання репресій наркоманія в Росії перетворюється на багаторівневу загрозу – від охорони здоров’я до безпеки.

Водночас державна політика демонструє слабку реакцію: профілактичні програми скорочуються, а соціальна стигматизація лише поглиблює проблему.