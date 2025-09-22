Посли країн НАТО обговорять порушення Росією повітряного простору Естонії

Посли країн НАТО завтра зберуться для обговорення порушення повітряного простору Естонії Росією. Про це The Guardian повідомляє з посиланням на дані AFP.
Зустріч є продовженням застосування Естонією 4 статті НАТО, що передбачає термінові консультації. Посли країн Альянсу матимуть нагоду обговорити відповідь на інцидент.
Окремо сьогодні на зустріч для обговорення поведінки Росії збереться Радбез ООН. Це стане вже другою зустріччю за 10 днів, присвяченою діям Росії в регіоні. Першу скликали після того, як приблизно 19 дронів Росії залетіли на польську територію.
"Проблема в тому, що Росія, постійний член Ради безпеки ООН, дуже відверто порушила принцип територіальної цілісності, поводиться агресивно так само в більш широкому сенсі, і це не єдиний інцидент", – заявив Postimees міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Порушення повітряного простору країн НАТО
- 10 вересня під час атаки на Україну 19 російських дронів залетіли на територію Польщі. Країна вперше вдалася до їх збиття.
- Після цього дрон залетів на територію Румунії. Країна піднімала авіацію, але нічого з ним не зробила і він безперешкодно полетів до України.
- 19 числа два винищувачі Росії здійснили низькій проліт над буровою платформою в Балтійському морі. Того ж дня вони без дозволу перетнули повітряний простір Естонії.
- 21 вересня російський літак-розвідник залетів у повітряний простір над Балтійським морем та ігнорував запити про зв'язок. Німеччина піднімала два винищувачі для супроводження.