Посли країн НАТО обговорять порушення Росією повітряного простору Естонії

Окремо про це ж йтиметься на засіданні Радбезу ООН.

Посли країн НАТО завтра зберуться для обговорення порушення повітряного простору Естонії Росією. Про це The Guardian повідомляє з посиланням на дані AFP.

Зустріч є продовженням застосування Естонією 4 статті НАТО, що передбачає термінові консультації. Посли країн Альянсу матимуть нагоду обговорити відповідь на інцидент.

Окремо сьогодні на зустріч для обговорення поведінки Росії збереться Радбез ООН. Це стане вже другою зустріччю за 10 днів, присвяченою діям Росії в регіоні. Першу скликали після того, як приблизно 19 дронів Росії залетіли на польську територію.

"Проблема в тому, що Росія, постійний член Ради безпеки ООН, дуже відверто порушила принцип територіальної цілісності, поводиться агресивно так само в більш широкому сенсі, і це не єдиний інцидент", – заявив Postimees міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Порушення повітряного простору країн НАТО