Латвійська армія виступає за відновлення боліт на східному кордоні

Це може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвія.

Збройні сили Латвії підтримують відновлення деградованих історичних місць видобутку торфу в болотні екосистеми. Це може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності країни, слугуючи природними бар'єрами на східному кордоні Латвії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

“Це передбачає відновлення боліт, водних ресурсів, болотистих культур та лісів на історичних деградованих місцях видобутку торфу, що зменшує історично завдану шкоду природним ресурсам. Відновлення болотних екосистем не лише сприяє проведенню оборонних операцій, але й дозволяє скоротити матеріально-технічні та кадрові ресурси”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що плани ревіталізації історичних місць видобутку торфу реалізуються Відземським, Латгальським, Земгальським та Курземським плановими регіонами. Для цього заплановано використовувати гроші Євросоюзу.

Міноборони зауважило, що особливо важливо зосередитися на тих історичних місцях видобутку торфу, де відновлення болотних екосистем найбезпосередніше сприятиме будівництву Балтійської оборонної лінії на східному кордоні.