Латвійська армія виступає за відновлення боліт на східному кордоні

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Латвійська армія виступає за відновлення боліт на східному кордоні

Це може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвія.

Латвійська армія виступає за відновлення боліт на східному кордоні
Ілюстративне фото
Фото: LRT

Збройні сили Латвії підтримують відновлення деградованих історичних місць видобутку торфу в болотні екосистеми. Це може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності країни, слугуючи природними бар'єрами на східному кордоні Латвії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

“Це передбачає відновлення боліт, водних ресурсів, болотистих культур та лісів на історичних деградованих місцях видобутку торфу, що зменшує історично завдану шкоду природним ресурсам. Відновлення болотних екосистем не лише сприяє проведенню оборонних операцій, але й дозволяє скоротити матеріально-технічні та кадрові ресурси”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що плани ревіталізації історичних місць видобутку торфу реалізуються Відземським, Латгальським, Земгальським та Курземським плановими регіонами. Для цього заплановано використовувати гроші Євросоюзу.

Міноборони зауважило, що особливо важливо зосередитися на тих історичних місцях видобутку торфу, де відновлення болотних екосистем найбезпосередніше сприятиме будівництву Балтійської оборонної лінії на східному кордоні.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies