Швеція та Польща розпочали військові навчання на острові в Балтійському морі

Навчання проводять на тлі зростання занепокоєння щодо дедалі агресивніших дій Росії в регіоні.

Швеція та Польща розпочали військові навчання на острові в Балтійському морі
Військові кораблі у Балтійському морі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Швеція та Польща розпочали військові навчання під назвою "Gotland Sentry", щоб посилити оборону стратегічного острова у Балтійському морі на тлі зростання занепокоєння щодо дедалі агресивніших дій Росії в регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Дві країни розпочали навчання "для посилення стримування, зміцнення миру та захисту Балтійського регіону", — написав міністр оборони Швеції Паль Йонсон у соціальній мережі X.

Його польський колега Владислав Косиняк-Камиш у своєму окремому дописі зазначив, що операцію було погоджено в угоді, підписаній 2 вересня.

"Ми розпочинаємо навчання SNEX Gotland Sentry – першу спільну операцію такого роду між Польщею та Швецією в історії. Це результат угоди про співпрацю в галузі оборони, підписаної 2 вересня цього року. Документ охоплює, серед іншого, спільні операції в Балтійському морі та розвиток співпраці в галузі оборонних технологій", – написав він. 

  • Нещодавно у Польщі біля Сувальського перешийка пройшли військові навчання "Залізна брама".
