Швеція та Польща розпочали військові навчання на острові в Балтійському морі

Швеція та Польща розпочали військові навчання під назвою "Gotland Sentry", щоб посилити оборону стратегічного острова у Балтійському морі на тлі зростання занепокоєння щодо дедалі агресивніших дій Росії в регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Дві країни розпочали навчання "для посилення стримування, зміцнення миру та захисту Балтійського регіону", — написав міністр оборони Швеції Паль Йонсон у соціальній мережі X.

Visited CTF Baltic in Rostock, met with German leadership, Swedish officers, and representatives from allied nations. The coordination through Baltic Sentry is a vital effort to enhance maritime security in the Baltic Sea region. (1/2) pic.twitter.com/SWSBigWY53 — Pål Jonson (@PlJonson) September 23, 2025

Його польський колега Владислав Косиняк-Камиш у своєму окремому дописі зазначив, що операцію було погоджено в угоді, підписаній 2 вересня.

"Ми розпочинаємо навчання SNEX Gotland Sentry – першу спільну операцію такого роду між Польщею та Швецією в історії. Це результат угоди про співпрацю в галузі оборони, підписаної 2 вересня цього року. Документ охоплює, серед іншого, спільні операції в Балтійському морі та розвиток співпраці в галузі оборонних технологій", – написав він.