У Польщі біля Сувальського перешийка стартували військові навчання "Залізна брама"

У навчаннях беруть участь танки, Abrams, літаки  F-35 та вертольоти Apache.

У Польщі біля Сувальського перешийка стартували військові навчання "Залізна брама"
Ілюстративне фото: польські військові
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 17 вересня, на полігоні в Оржиші, за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського перешийка, відбудуться одні з найбільших цьогорічних військових навчань у Польщі "Залізна брама".

Як пише RMF24, танкові та механізовані війська, артилерія та повітряні сили відпрацьовуватимуть оборонні сценарії. Навчання є частиною широкомасштабних маневрів "Залізний оборонець".

На місці будуть присутні ключові представники польського міністерства оборони – віцепрем’єр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула.

У середу в маневрах візьмуть участь сучасні танки Abrams, самохідні гаубиці K-9, реактивні системи залпового вогню WR-40 Langusta, самохідні міномети Rak, бронетранспортери Rosomak ZSSW-30, а також протитанкові комплекси Spike і зенітні системи Piorun. Повітряну підтримку забезпечать літаки F-35, F-16 і гелікоптери AH-64 Apache.

Оржиш – це не лише полігон. Тут постійно дислокується батальйонна бойова група НАТО, до складу якої входять військові зі США, Великої Британії, Румунії та Хорватії. Їхня присутність є наслідком рішень, ухвалених на саміті НАТО у Варшаві в 2016 році. Відтоді, у відповідь на зміну безпекової ситуації в Європі, подібні підрозділи були розгорнуті також у Литві, Латвії, Естонії, Румунії, а після 2022 року – і в Болгарії, Угорщині та Словаччині.

Навчання "Залізний оборонець" є найбільшими в Польщі цього року. У них бере участь 30 тисяч військовослужбовців та 600 одиниць військової техніки з Польщі та країн НАТО. Маневри відбуваються не лише на суші, але й у повітрі та на воді, залучаючи всі роди військ – від сухопутних і військово-морських сил до Військ територіальної оборони.
