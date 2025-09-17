Прем’єр Швеції – Орбану: ми ставимо питання, коли ви йдете пити каву з лідером країни, яка нападає на Україну

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на закиди угорського колеги Віктора Орбана про неефективну боротьбу із підлітковою злочинністю і розкритикував теплі стосунки Орьана з російським диктатором.

Як ідеться в дописі Крістерссона у соцмережі Х, Швеція та шведський народ «завжди були друзями Угорщини та угорського народу, як ви знаєте. Ми були друзями Угорщини до вашого уряду, під час вашого уряду і залишимося ними після вашого уряду».

Крістерссон нагадав Орбану про гітлерівську окупацію Угорщини і як Швеція у 1944 році «направила дипломата Рауля Валленберга зі спеціальною місією до Будапешта, щоб урятувати якомога більше угорських життів».

«Десятки тисяч угорських євреїв вижили, бо ми забезпечили їх тимчасовими охоронними паспортами та громадянством у Швеції. Коли Радянський Союз згодом окупував Угорщину, Рауля Валленберга насильно вивезли до Москви, де він зник. Шведський дипломат загинув, але десятки тисяч угорських життів були врятовані. Ми зробили б це знову», - наголосив глава шведського уряду.

Крістерссон нагадав, як СРСР «жорстоко придушив угорську боротьбу за демократію та свободу в 1956 році, і як прем’єр-міністр Імре Надь був згодом страчений за свої зусилля демократизувати країну».

«Коли російські танки придушували угорську боротьбу за свободу, угорський народ благав ООН та всі західні держави про допомогу. Майже ніхто не почув. Але однією з країн, яка виявила глибоку солідарність із вами, була Швеція. Ми відкрили обійми для ваших борців за свободу та дисидентів. Ми дозволили вам створювати емігрантську опозицію проти радянського комунізму тут, попри наш позаблоковий статус. Це було для нас не без ризику. Але ми все одно це зробили — тому що це було правильно», - наголосив шведський прем’єр.

Крістерссон підкреслив, що «демократичні держави допомагають одна одній — тоді й тепер», а також «протистоять країнам, які намагаються пригноблювати інших».

«Тому, так само як у 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які російські танки намагаються захопити. Тоді це була Угорщина, сьогодні — Україна. А якщо ми не діятимемо, завтра це може бути інша країна... Тому ми ставимо питання, коли ви йдете пити каву з лідером тієї ж країни, яка у 1956 році розчавила боротьбу ваших співвітчизників за свободу і яка сьогодні нападає на вашого сусіда — Україну», - заявив Крістерссон.

Він наголосив, що «ані Угорщина, ані Захід не стають сильнішими від того, що зачиняють двері перед європейськими друзями чи нападають на самі основи, які відрізняють нас від варварства — демократію та верховенство права».