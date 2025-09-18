США і Великобританія підписали меморандум про співпрацю в сфері технологій

Дональд Трамп і Кір Стармер на пресконференції 18 вересня 2025 року

США і Великобританія підписали Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення двосторонньої співпраці у стратегічних науково-технологічних галузях, або ж так звану «угоду про технологічне процвітання».

Текст документа оприлюднили на сайті британського уряду.

Угода окреслює спільні зусилля у таких напрямках:

штучний інтелект (ШІ): розробка спільних дослідницьких програм, створення наукових наборів даних, розвиток AI для біотехнологій, медицини та енергетики, а також безпечна інфраструктура і підготовка фахівців.

цивільна ядерна енергетика: спільна робота над передовими ядерними реакторами та паливом, розвиток термоядерної енергетики, спрощення ліцензування та забезпечення незалежності від російського палива.

квантові технології: створення спільного бенчмаркінгу, прискорення розробки алгоритмів, впровадження у сфері оборони, охорони здоров’я та фінансів, стандартизація та обмін фахівцями.

Інші галузі: розвиток 6G, захищені телекомунікації, кібербезпека, позиціювання та навігація, а також залучення приватного капіталу для комерціалізації технологій.

Меморандум також передбачає створення робочої групи на рівні міністрів протягом шести місяців після набрання чинності документа для координації реалізації програм та щорічну оцінку прогресу.

Сторони підкреслили, що документ не є юридично зобов’язуючим, а співпраця відбуватиметься у межах національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

Документ закріплює прагнення США і Великобританії зберегти технологічне лідерство у світі та забезпечити безпеку, економічний розвиток і інновації для громадян обох держав.