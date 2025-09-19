Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Білорусь втрачає ринки, експорт впав на 10%, — СЗРУ

Білоруська промисловість стикається з одночасним скороченням попиту на російському ринку та обмеженнями доступу до ЄС.

Фото: Служба зовнішньої розвідки

Виробництво у Білорусі скоротилося на 0,8%, а експорт до країн “дальньої дуги” впав на 10%, зокрема суттєво скоротилася торгівля з Китаєм, — повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Найбільше постраждали регіони з нафтопереробними підприємствами: у Вітебській області промисловість скоротилася на 4,2 %, у Гомельській – на 2,7 %. 

Проблеми російських НПЗ не створили додаткових можливостей для білоруських заводів: вони скорочують виробництво через труднощі з продажем пального за рентабельною ціною.

Складнощі зі збутом поширюються і на інші сектори. Уряд Білорусі визнав, що товари, які не знаходять попиту на російському ринку, важко перенаправити на інші напрями. За січень–липень експорт до країн "дальньої дуги" впав на 10 %, зокрема суттєво скоротилася торгівля з Китаєм.

Додаткові ризики виникли після закриття Польщею кордону з РБ. Минулого року на ЄС припадала третина білоруського експорту, або $1,4 млрд, і 64 % цих поставок ішли саме через Польщу.

Таким чином, білоруська промисловість стикається з одночасним скороченням попиту на російському ринку та обмеженнями доступу до ЄС, що посилює загальну економічну вразливість країни.
