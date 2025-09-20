Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Світ

Гегсет оголосив про нові обмеження на доступ преси до Пентагону

Ті, хто відмовиться погодитися з правилами або порушить їх, втратять право доступу до будівлі.

Гегсет оголосив про нові обмеження на доступ преси до Пентагону
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про нові обмеження доступу для журналістів до будівлі Пентагону.

Як пише ABC News, це викликало занепокоєння у медіа щодо можливих спроб обмежити незалежну журналістику та доступ до інформації про військові операції.

Нові правила доступу забороняють "непрофесійну поведінку, що може порушити роботу Пентагону", а також "спроби неправомірно отримати" як засекречену, так і незасекречену інформацію, визначену як контрольовану.

Ті, хто відмовиться погодитися з правилами або порушить їх, втратять право доступу до будівлі.

У документі також зазначається, що "інформація міністерства війни має бути схвалена відповідальним уповноваженим чиновником перед публікацією, навіть якщо вона є незасекреченою".

"Преса більше не керує Пентагоном – ним керують люди. Преса більше не може вільно блукати коридорами охоронюваної будівлі. Носіть бейдж і дотримуйтеся правил – або йдіть додому", – написав Гегсет у соцмережі X.

Пентагон, збудований у 1940-х роках в Арлінгтоні, штат Вірджинія, є однією з найбільших офісних будівель світу. Традиційно журналісти мали перепустки й робочі місця, що дозволяло їм у режимі реального часу висвітлювати військові операції, навіть під час війни.

Нові правила набудуть чинності наступного тижня і поступово зачеплять журналістів залежно від терміну дії їхніх перепусток. Якщо вони відмовляться, це стане першим випадком в історії, коли провідні національні ЗМІ втратять цілодобовий доступ до незасекречених зон Пентагону.

Журналісти все ж зможуть відвідувати будівлю, але лише у супроводі та з чітко визначеною метою візиту.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що нові правила "узгоджуються зі стандартами, які діють на всіх інших військових базах країни", і покликані захищати національну безпеку та безпеку персоналу.

Журналістів можуть обшукувати при виході з будівлі, щоб запобігти винесенню секретної інформації.

За новими правилами вони не зможуть пересуватися коридорами без супроводу й повинні будуть міняти свої перепустки на червоні чи помаранчеві.

Керівник поліції Пентагону може відмовити у видачі, відкликати чи не поновлювати перепустку будь-кому, хто вважатиметься таким, що може загрожувати безпеці.
﻿
