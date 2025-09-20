Гегсет оголосив про нові обмеження на доступ преси до Пентагону

Ті, хто відмовиться погодитися з правилами або порушить їх, втратять право доступу до будівлі.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про нові обмеження доступу для журналістів до будівлі Пентагону.

Як пише ABC News, це викликало занепокоєння у медіа щодо можливих спроб обмежити незалежну журналістику та доступ до інформації про військові операції.

Нові правила доступу забороняють "непрофесійну поведінку, що може порушити роботу Пентагону", а також "спроби неправомірно отримати" як засекречену, так і незасекречену інформацію, визначену як контрольовану.

Ті, хто відмовиться погодитися з правилами або порушить їх, втратять право доступу до будівлі.

У документі також зазначається, що "інформація міністерства війни має бути схвалена відповідальним уповноваженим чиновником перед публікацією, навіть якщо вона є незасекреченою".

"Преса більше не керує Пентагоном – ним керують люди. Преса більше не може вільно блукати коридорами охоронюваної будівлі. Носіть бейдж і дотримуйтеся правил – або йдіть додому", – написав Гегсет у соцмережі X.

The “press” does not run the Pentagon — the people do. The press is no longer allowed to roam the halls of a secure facility. Wear a badge and follow the rules — or go home. pic.twitter.com/nkG1m6bW3z — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 19, 2025

Пентагон, збудований у 1940-х роках в Арлінгтоні, штат Вірджинія, є однією з найбільших офісних будівель світу. Традиційно журналісти мали перепустки й робочі місця, що дозволяло їм у режимі реального часу висвітлювати військові операції, навіть під час війни.

Нові правила набудуть чинності наступного тижня і поступово зачеплять журналістів залежно від терміну дії їхніх перепусток. Якщо вони відмовляться, це стане першим випадком в історії, коли провідні національні ЗМІ втратять цілодобовий доступ до незасекречених зон Пентагону.

Журналісти все ж зможуть відвідувати будівлю, але лише у супроводі та з чітко визначеною метою візиту.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що нові правила "узгоджуються зі стандартами, які діють на всіх інших військових базах країни", і покликані захищати національну безпеку та безпеку персоналу.

Журналістів можуть обшукувати при виході з будівлі, щоб запобігти винесенню секретної інформації.

За новими правилами вони не зможуть пересуватися коридорами без супроводу й повинні будуть міняти свої перепустки на червоні чи помаранчеві.

Керівник поліції Пентагону може відмовити у видачі, відкликати чи не поновлювати перепустку будь-кому, хто вважатиметься таким, що може загрожувати безпеці.