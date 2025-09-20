Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Гонконгу на будмайданчику виявили бомбу часів Другої світової війни. Евакуювали тисячі людей

Бомба близько 450 кілограмів.

У Гонконгу на будмайданчику виявили бомбу часів Другої світової війни. Евакуювали тисячі людей
Гонконг, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей евакуювали у Гонконзі протягом ночі, щоб експерти могли знешкодити велику бомбу американського виробництва, що залишилася з часів Другої світової війни. Її виявили на будівельному майданчику.

Про це пише АР. 

Поліція повідомила, що бомба мала довжину 1,5 метра і важила близько 450 кілограмів. Її виявили будівельники в Куоррі-Бей, жвавому житловому та діловому районі на західній стороні острова Гонконг.

За словами правоохоронців, через "виключно високі ризики, пов’язані з її утилізацією", приблизно 1900 домогосподарств, у яких проживали 6000 осіб закликали евакуюватися. 

Операція з деактивації бомби розпочалася пізно в п'ятницю та тривала приблизно до 11:30 ранку суботи. Ніхто не постраждав. 

У Гонконзі час від часу знаходять бомби, що залишилися з часів Другої світової війни.
