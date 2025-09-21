Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ЗМІ: Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної безпеки

Тегеран пояснив припинення співпраці "необдуманими діями європейських країн щодо Ірану".

ЗМІ: Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної безпеки
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що після "необдуманих" кроків, вжитих Британією, Францією та Німеччиною проти Тегерана, співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) буде призупинена.

Про це пише The Times of Israel.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що, незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та презентацію планів вирішення ядерної проблеми, "дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством".

"Серед іншого, було обговорено та розглянуто непродумані дії трьох європейських країн (Великої Британії, Франції та Німеччини) щодо іранського ядерного питання. Незважаючи на співпрацю (іранського) Міністерства закордонних справ з МАГАТЕ та представлення планів вирішення цього питання, дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством", — ідеться у заяві.

Міністерству закордонних справ Ірану також було доручено продовжити консультації в рамках рішень Вищої ради національної безпеки для захисту національних інтересів країни.
