ЗМІ: Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної безпеки

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що після "необдуманих" кроків, вжитих Британією, Францією та Німеччиною проти Тегерана, співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) буде призупинена.

Про це пише The Times of Israel.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що, незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та презентацію планів вирішення ядерної проблеми, "дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством".

"Серед іншого, було обговорено та розглянуто непродумані дії трьох європейських країн (Великої Британії, Франції та Німеччини) щодо іранського ядерного питання. Незважаючи на співпрацю (іранського) Міністерства закордонних справ з МАГАТЕ та представлення планів вирішення цього питання, дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством", — ідеться у заяві.

Міністерству закордонних справ Ірану також було доручено продовжити консультації в рамках рішень Вищої ради національної безпеки для захисту національних інтересів країни.