У Молдові провели масові обшуки у справі про підготовку масових заворушень, до яких причетна РФ

Всього по країні проводять 250 обшуків. 

Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

22 вересня вранці по всій Молдові провели 250 обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації країни. У підготовці заворушень підозрюють Росію. 

Про це пише NewsMaker.

"Офіцери Національного інспекторату розслідувань спільно з прокурорами PCCOCS за підтримки спецпідрозділу BPDS «Fulger» та співробітників Служби інформації та безпеки сьогодні вранці провели понад 250 обшуків, в рамках яких було задіяно понад 100 осіб з різних населених пунктів Молдови", – зазначили у виданні. 

Там додали, що обшуки відбувалися в рамках кримінальної справи щодо підготовки масових заворушень і дестабілізації, що координуються з Російської Федерації через кримінальних елементів. 

Обшуки відбувалися як у залучених фігурантів, так і в деяких пенітенціарних установах.

Тим часом лідер соціалістів Ігор Додон повідомив, що обшуки відбуваються у "колег", не уточнивши, про яких саме колег йдеться: по партії чи "Патріотичному блоку". Додон - це колиній президент Молдови, який у квітні заявляв, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ, а у серпні відвідав монастир РПЦ, де отримав орден від настоятеля УПЦ (МП) Онуфрія. Його блок отримав офіційну реєстрацію ЦВК на вибори. 

  • 28 вересня у країні відбудуться парламентські вибори. 
  • Вчора у ВВС писали про те, що таємна російська мережа намагається вплинути на майбутні парламентські вибори в Молдові, що відбудуться 28 вересня. Кремль намагається послабити позиції проєвропейської влади Молдови та створити підґрунтя для оскарження результатів голосування.
  • За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. 
  • Кремль використовує російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
