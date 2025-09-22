22 вересня вранці по всій Молдові провели 250 обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації країни. У підготовці заворушень підозрюють Росію.

Про це пише NewsMaker.

"Офіцери Національного інспекторату розслідувань спільно з прокурорами PCCOCS за підтримки спецпідрозділу BPDS «Fulger» та співробітників Служби інформації та безпеки сьогодні вранці провели понад 250 обшуків, в рамках яких було задіяно понад 100 осіб з різних населених пунктів Молдови", – зазначили у виданні.

Там додали, що обшуки відбувалися в рамках кримінальної справи щодо підготовки масових заворушень і дестабілізації, що координуються з Російської Федерації через кримінальних елементів.

Обшуки відбувалися як у залучених фігурантів, так і в деяких пенітенціарних установах.

Тим часом лідер соціалістів Ігор Додон повідомив, що обшуки відбуваються у "колег", не уточнивши, про яких саме колег йдеться: по партії чи "Патріотичному блоку". Додон - це колиній президент Молдови, який у квітні заявляв, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ, а у серпні відвідав монастир РПЦ, де отримав орден від настоятеля УПЦ (МП) Онуфрія. Його блок отримав офіційну реєстрацію ЦВК на вибори.

28 вересня у країні відбудуться парламентські вибори.