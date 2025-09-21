ЗМІ: Росія фінансує мережу фейкових новин для зриву виборів у Молдові

Таємна російська мережа намагається вплинути на майбутні парламентські вибори в Молдові, що відбудуться 28 вересня. Кремль намагається послабити позиції проєвропейської влади Молдови та створити підґрунтя для оскарження результатів голосування, пише BBC.

Журналісти з’ясували, що учасникам мережі обіцяли платити за розміщення у TikTok та Facebook проросійської пропаганди та фейкових новин, спрямованих проти правлячої Партії дії та солідарності (PAS), заснованої президенткою Молдови Маєю Санду.

Також їх залучали до нелегальних «опитувань громадської думки» під виглядом діяльності неіснуючої організації. Результати цих маніпулятивних опитувань уже опубліковані онлайн та показують нібито падіння популярності PAS — хоча офіційні соцопитування демонструють її лідерство над проросійським «Патріотичним виборчим блоком» (BEP).

BBC встановив, що до організації мережі причетний молдовський олігарх Ілан Шор, який нині переховується в Москві.

США та Велика Британія вже ввели проти нього санкції, звинувативши у «поширенні кремлівських операцій з підриву демократії» та масштабній корупції.

Слідство також виявило зв’язки з НГО «Євразія» (Evrazia) — організацією, яка торік намагалася підкупити громадян, щоб ті проголосували проти вступу Молдови до ЄС. Попри це, референдум завершився перемогою прихильників євроінтеграції, але з мінімальною перевагою.

«У 2024 році головним інструментом кампанії Шора були гроші. Цього року — дезінформація», — заявив BBC головний поліцейський Молдови Віорел Черняутяну.

Ілан Шор та Evrazia відмовилися коментувати результати розслідування.

Журналісти BBC потрапили в мережу завдяки викривачу, який надіслав їм посилання на закритий канал у Telegram. Там координували дії десятків груп, залучаючи нових «оперативників» через онлайн-семінари з промовистими назвами, як-от «Від кухні до національного лідера».

Журналістка під прикриттям на ім’я Ана пройшла тестування і згодом отримала пропозицію від координаторки мережі Аліни Жук з Придністров’я.

Вона пообіцяла Ані 3 000 молдовських леїв (близько $170) щомісяця за створення контенту у соцмережах та пояснила, що гроші надходитимуть з російського банку «Промсвязьбанк» (PSB) — офіційного банку Міноборони РФ, який має частку у компанії, пов’язаній з Іланом Шором.

Аліна Жук також пропонувала Ані по 200 леїв ($12) за годину проведення «опитувань» у Кишиневі, де інтерв’юваних таємно записували на відео — особливо тих, хто підтримує проросійську опозицію.

Метою було створення «доказів фальсифікації» у разі перемоги партії PAS.

Рекрутам пояснювали, як створювати пости за допомогою ChatGPT, але так, щоб вони виглядали «органічно» й не викликали підозри. Спочатку їхні публікації були нейтральними — про історичні події та патріотичні теми. Згодом з’явилися відверто політичні фейки, зокрема:

що уряд Молдови планує фальсифікувати вибори;

що вступ до ЄС вимагатиме від молдован «стати ЛГБТ+»;

що президентка Мая Санду нібито причетна до торгівлі дітьми.

BBC моніторило офіційні сторінки прихильників PAS, але не виявило аналогічних дезінформаційних кампаній на їхню користь.

Використовуючи Telegram-доступ, журналісти виявили щонайменше 90 TikTok-акаунтів, пов’язаних з мережею. Вони розмістили тисячі відео, які з січня набрали понад 23 млн переглядів та 860 тисяч вподобань. Для країни з населенням 2,4 млн осіб це надзвичайно великий обсяг охоплення.

За даними Digital Forensic Research Lab (DFRLab), реальні масштаби ще більші — понад 55 млн переглядів та 2,2 млн лайків у TikTok від початку року.

TikTok заявив, що впровадив додаткові заходи безпеки напередодні виборів та «агресивно бореться з обманом». А російське посольство у Великій Британії заперечило свою причетність, звинувативши натомість ЄС у втручанні у вибори Молдови.