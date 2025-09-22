У Вірменії сперечаються через рішення забрати зображення гори Арарат із офіційних документів

Критики переконані, що це чергова поступка прем’єр-міністра Нікола Пашиняна Туреччині та Азербайджану у спробі нормалізації міждержавних відносин.

У Вірменії тривають суперечки через рішення уряду прибрати зображення гори Арарат із державних документів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Критики переконані, що це чергова поступка прем’єр-міністра Нікола Пашиняна Туреччині та Азербайджану у спробі нормалізації міждержавних відносин. Анкара і Баку давно нарікають, що Єреван, використовуючи образ Арарату, нібито висловлює територіальні претензії.

Рішення остаточно набере чинності 1 листопада. Пашинян пояснив кроки уряду так: “Наше завдання – ухвалювати рішення, які гарантуватимуть нам безпеку не лише в межах наших нинішніх кордонів, а й упродовж століть”.

Більше про гору Арарат

Арарат вважається одним із символів Вірменії. Гора заввишки 5100 метрів є на гербі країни, а її зображення також було на національних паспортах. “Арарат” – це назва алкогольних та сигаретних брендів, а також популярного футбольного клубу з Єревана. Це також популярне чоловіче ім’я в країні.

Гора розташована не на території Вірменії. Туреччина взяла під контроль Арарат і прилеглі території з переважно вірменським населенням після підписання Карського договору 1921 року.

Для вірменського народу Арарат є символом міфічної батьківщини вірменського народу та водночас нагадуванням про трагедію ХХ століття, коли в Османській імперії відбулася масова різанина, унаслідок якої загинуло 1,5 мільйона людей. Туреччина не визнає ці дії геноцидом.