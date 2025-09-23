Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
США обмежили в пересуванні делегацію Ірану в ООН

У дипломатів з Тегарана не вийде влаштувати шопінг у Нью-Йорку.

США обмежили в пересуванні делегацію Ірану в ООН
Фото: Укрінформ

Представникам Ірану на 80-ій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заборонили перебувати у місцях, які "не пов'язані з виконанням офіційних завдань".

Як пише "Укрінформ", Сполучені Штати обмежили дипломатів у пересуванні, щоб ті не змогли "влаштовувати шопінг у Нью-Йорку, поки іранський народ потерпає від бідності, поганої інфраструктури та гострої нестачі води та електроенергії".

У Державному департаменті підкреслили, що не дозволять "клерикальним елітам вільно роз'їздити, просуваючи свою терористичну програму, та використовувати дипломатичні поїздки для отримання товарів, які є недоступними для іранського населення".

Таким чином, вважають у Вашингтоні, США демонструють підтримку та солідарність з іранським народом. 
