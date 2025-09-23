Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом як хорошу та розповів про основні теми перемовин

Президент Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із президентом США Дональдом Трампом 23 вересня як дуже хорошу. Він поінформував його про події на полі бою та стан економіки Росії.

Про це український президент сказав журналістам за результатами переговорів. Трансляцію брифінгу вів Офіс президента.

Окремо Зеленський розповів Трампу про стан російської економіки.

"Ми вважаємо, що погіршується. Є певні проблеми, бо вони продовжують заробляти певні кошти. Це такий їх стиль життя. І це добрі новини для нас, бо вони витрачають кошти на воєнну машину тоді як економіка перебуває в складному становищі", – сказав Зеленський.

Український президент підкреслив, що Україна згодна з Трампом стосовно необхідності припинити закупівлю нафти і газу в Росії. Словаччина вже готова зробити це, але не президент Угорщини Віктор Орбан, вважає український президент.

Йшлося на зустрічі і російські гібридні атаки проти країн НАТО. За словами Зеленського, Трамп погодився з ним у тому, що Путін готує атак на інші країни.

"Ми ж це бачимо. Ми маємо повну картинку по цих дронах. Румунія, Польща. Він (Путін. – Ред.) використовує різні типи далекобійних дронів, щоб подивитися на стан готовності Європи", – вважає український президент.

Зеленський вважає, що саме Трамп може змінити все. А також він переконаний, що зараз Трамп довіряє йому більше, ніж Владіміру Путіну.

Стосовно Китаю президент України сказав, що не бачить у нього зацікавленості в завершенні війни.

"Президент Трамп – той, хто дійсно може змінити цю ситуацію", – сказав він.

США хочуть, аби європейські держави вживали кроки для тиску на Росію. Зеленський зазначив, що Україна розраховує, що паралельно тиснутимуть і США. Зараз про це ідуть переговори.

"Всі з нас розуміють, що він (Трамп. – Ред.) готовий надати Україні безпекові гарантії після того, як війна закінчиться", – сказав він, додавши, що конкретних деталей, викладених на папері, немає.

Але триватиме робота, яка зброя потрібна Україні як гарантії і що потрібно до їх надання.

"США можуть дати нам конкретну протиповітряну оборону. Конкретну. Не лише Patriot. І коли Путін програє головну причину цієї війни, тому що зараз він не успішний в наступі, і він має так багато людських втрат, я не про гроші, а про людські втрати, він справді не має впливу на полі бою. Навіть коли він окуповує один кілометр – це ніщо. Єдиний успіх – той, який він продає своїй аудиторії, радикальній аудиторії – це коли він атакує нас і руйнує ракетами. Тож тотальна ППО і використання конкретної протиповітряної оборони з США плюс Європи, бо американської недостатньо. Думаю, якщо у нас це буде, то Путін програє значення його операції, і це наблизить до переговорів", – сказав Зеленський.

Зустріч Трампа і Зеленського

Перемовини двох президентів відбулися в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Розмова тривала близько години, і за її результатами Трамп написав допис, в якому сказав про те, що Україна за підтримки ЄС зможе відвоювати свою "оригінальну" територію.

Він також сказав, що стан економіки Росії поганий.