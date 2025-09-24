Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Зеленський: Європа не може дозволити собі втратити Молдову

Підтримка Молдови стане важливим кроком для захисту стабільності всієї Європи.

Зеленський: Європа не може дозволити собі втратити Молдову
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН закликав західних союзників посилити підтримку Молдови, яка нині протистоїть російському втручанню, пише LIGA.net.

Глава держави наголосив, що Молдова опинилася під загрозою повторення сценарію, який Іран свого часу реалізував у Лівані.

"Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. Але глобальної реакції недостатньо", – сказав Зеленський.

Він нагадав приклади Грузії та Білорусі, які, за його словами, стали жертвами втрати уваги з боку міжнародної спільноти.

"Європа не може дозволити собі зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент", – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що підтримка Молдови не потребує великих витрат від Європейського Союзу, але бездіяльність може обійтися значно дорожче. Він закликав ЄС допомогти Молдові не лише словами чи політичними жестами, а й конкретними фінансовими та енергетичними ресурсами.

За словами президента, посилена підтримка Молдови стане важливим кроком для захисту стабільності всієї Європи.
