Світ

Парламент Киргизстану ухвалив рішення про саморозпуск

Дострокові вибори можуть бути призначені на кінець листопада 2025 року.

Парламент Киргизстану ухвалив рішення про саморозпуск
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) ухвалив проєкт постанови про саморозпуск, ініційований 32 депутатами. 

За це рішення проголосували 84 депутати, повідомляє "Радіо Свобода".

Саморозпуск парламенту ініціатори пояснили збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.

Доповідач з проєкту постанови Улан Примов пояснив, що проведення двох виборів одночасно може призвести до "політичної турбулентності" та негативно позначитися на діяльності всіх гілок влади, а також - вимагатиме значних матеріальних, технічних та людських ресурсів.

Дострокові вибори можуть бути призначені на кінець листопада 2025 року.

Раніше, в червні, президент Киргизстану Садир Жапаров підписав поправки до закону про вибори. Згідно з ними, в країні буде 30 багатомандатних виборчих округів, у кожному з яких обиратимуться по три депутати. Загалом у парламенті, як і раніше, буде 90 депутатів. Під час проведення виборів використовуватиметься дистанційне голосування. Рішення про це ухвалять під час призначення виборів.
Теми: ,
