Голосування провели у день протидії насильству проти жінок.

Італійський парламент одностайним голосуванням запровадив окрему кримінальну відповідальність за феміцид - гендерно-вмотивовані вбивства жінок.

Як пише BBC, законопроєкт внесла на розгляд прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Він передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Італія стала однією з небагатьох держав, де феміцид окремо визначається у законодавстві, а кримінальний кодекс міститиме окремі санкції щодо вбивць на гендерному ґрунті - у ЄС такими також є Кіпр, Мальта та Хорватія.

Для того, щоб юридично оформити ці норми, експертна група з суддів та криміналістів вивчала 211 випадків позбавлення життя через гендерну дискримінацію. Феміцид визначили як "насильницький акт ненависті, утиску, домінування, контролю чи примусу до жінки через те, що вона є жінкою".