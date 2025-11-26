Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Парламент Італії окремо криміналізував гендерно-вмотивовані вбивства жінок

Голосування провели у день протидії насильству проти жінок.

Парламент Італії окремо криміналізував гендерно-вмотивовані вбивства жінок
Парламент Італії
Фото: ЕРА/UPG

Італійський парламент одностайним голосуванням запровадив окрему кримінальну відповідальність за феміцид - гендерно-вмотивовані вбивства жінок.

Як пише BBC, законопроєкт внесла на розгляд прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Він передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Італія стала однією з небагатьох держав, де феміцид окремо визначається у законодавстві, а кримінальний кодекс міститиме окремі санкції щодо вбивць на гендерному ґрунті - у ЄС такими також є Кіпр, Мальта та Хорватія.

Для того, щоб юридично оформити ці норми, експертна група з суддів та криміналістів вивчала 211 випадків позбавлення життя через гендерну дискримінацію. Феміцид визначили як "насильницький акт ненависті, утиску, домінування, контролю чи примусу до жінки через те, що вона є жінкою".  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies