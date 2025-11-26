Уряд Румунії підготував механізм для нагляду за компаніями, що потрапили під санкції

Уряд Румунії може запустити механізм для встановлення спеціального нагляду за компаніями, які ризикують потрапити під міжнародні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ця пропозиція розроблена для захисту енергетичного сектору Румунії, оскільки безперебійне постачання є критично важливим для уникнення стрибків цін.

Міністр юстиції Румунії Раду Марінеску повідомив, що проєкт надзвичайного указу, хоча в ньому не називаються конкретні компанії, вплине на “Лукойл”. Російський виробник нафти експлуатує нафтопереробний завод Petrotel, який переробляє близько 50 тис. барелів сирої нафти на день і має потрапити під санкції США, оголошені минулого місяця.

Згідно з указом, уряд буде уповноважений призначати спеціальних адміністраторів для управління підприємствами, що постраждали від санкцій, спричинених війною Росії проти Україні. Цей захід може бути введений в дію після визначення того, що відбудуться “значні економічні” наслідки, або якщо компанія цього забажає.

Окрім нафтопереробного заводу Petrotel, який наразі закритий на технічне обслуговування, “Лукойл” має у Румунії мережу з понад 300 автозаправних станцій, які також постраждали від санкцій США.

Проєкт указу може бути схвалений вже завтра під час щотижневого засідання кабінету міністрів.