Папа Римський Лев XIV прибув до Туреччини. Потім він планує відвідати Ліван

Папа Римський Лев XIV прибув до Туреччини з першим закордонним візитом за час перебування на чолі Святого Престолу. Звідти він вирушить до Лівану, пишуть Vatican News і BBC.

В ході візиту до Анкари Папа Римський підсумував основну мету цієї поїздки: "всі чоловіки, жінки можуть бути справжніми братами й сестрами, попри відмінності, попри різні релігії, попри різні вірування". Візит до Туреччини і Лівану планував ще попередник Лева XIV, Франциск.

Крім Анкари, у Туреччині Лев відвідає місто Ізнік, на місці якого раніше розташовувалося античне місто Нікея. Там Папа Римський спільно з лідерами інших християнських гілок збереться для відзначення річниці Нікейського собору, що відбувся 1700 років тому.

Візит до Лівану Папа не скасував, попри ізраїльські удари по Бейруту цього тижня.

"Ця подорож в Туреччину та Ліван має, перш за все, значення єдності, відзначаючи 1700 років Нікейського собору. Я дуже хотів здійснити цю подорож з огляду на її значення для всіх християн, але вона також є важливим посланням для всього світу. І, перш за все, ми надіємося, що моя присутність, присутність Церкви, віруючих як у Туреччині, так і в Лівані, зможе звістити, передати, проголосити, наскільки важливий мир у всьому світі", – наводить слова Лева XIV Vatican News.